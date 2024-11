À la suite de la victoire des Lions du Sénégal contre le Burundi (2-0) lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, Lamine Camara a exprimé sa satisfaction au micro de Wiwsport. Le milieu de terrain sénégalais a notamment évoqué l’avenir de Pape Thiaw à la tête de la sélection, soulignant qu’il est en train de faire « du bon boulot.»

« Nous avons obtenu ce que nous voulions dans ce match, c’est-à-dire contrôler la rencontre et gagner les trois points. Dieu a fait en sorte que nous réussissions, et nous ne pouvons qu’en être fiers. Il faut aussi souligner que le match face au Burundi n’a pas été facile, mais nous avons atteint notre objectif, qui était de nous qualifier pour la CAN. Pape Thiaw fait un bon travail, et j’espère qu’il va continuer. Quant à savoir s’il faut qu’il reste ou parte, ce n’est pas à nous de décider. C’est à la Fédération de choisir, et nous, en tant que joueurs, nous sommes là pour accomplir ce que le coach nous demande. Nous serons toujours derrière le coach choisi, nous sommes là pour la nation, » a déclaré le milieu de terrain de Monaco.

