Les Lions se lancent dans la qualification pour l’AfroBasket Angola 2025. Le Sénégal, organisateur de la fenêtre 2 de ces éliminatoires, accueille les matchs du groupe C et A. Pour le sélectionneur DeSagana Diop, l’objectif est de remporter les 3 matchs.

Un carton plein à Dakar Arena serait presque assuré la qualification pour le rendez-vous continental en attendant la fenêtre de février. Logé dans la poule C, le Sénégal va affronter tour à tour le Rwanda, le Gabon et le Cameroun. Les matchs auront lieu les 22, 23 et 24 novembre, tous à 18h.

On a de bons joueurs pour remporter les 3 matchs

Sur les 12 joueurs convoqués, 9 étaient présents lors du regroupement du mois de septembre. Le travail en vue de ces matchs à domicile a démarré mardi. « On a fait une bonne séance d’entrainement. On a fait des réunions aussi pour échanger. Je pense que tous les joueurs sont conscients de l’objectif cette fenêtre qui est d’assurer les 3 matchs et puis faire même chose aussi pour la fenêtre en février » a fait savoir Desagana Diop qui informe que tout comme lui, ses adjoints dans le staff technique seront aussi disponibles pour conduire les Lions.

« Il y a des joueurs qui jouent en Euroligue dont le calendrier n’est pas le même avec celui de la FIBA. Il s’agit de Khalifa Diop, Ousmane Ndiaye et Mbaye Ndiaye, leurs équipes joueront ce week-end S’y ajoute Ibrahima Fall Faye qui joue en Chine mais qui est blessé. S’ils étaient disponibles, ils seraient dans l’équipe. Il y a d’autres qui sont ici. Mouhamed Camara qui est en NBA Academy et dont j’aime beaucoup le jeu. Makhtar Gueye qui est en bonne forme, Karim Mané… On a de bons joueurs qui peuvent faire le boulot et gagner les trois matchs » a rassuré le coach, interpellé sur ses choix d’hommes.

Cette liste est marquée par les retours de Jean Jacques Boissy, Pape Moustapha Diop et Youssou Ndoye. « C’était bon de voir Jean Jacques Boissy à l’entrainement hier, c’est un joueur qui apporte beaucoup d’énergie. Youssou est un vétéran, il a de l’expérience. Hier, à l’entrainement, il était entrain de parler avec Gora et Amar. Pape Moustapha est un joueur que j’aime bien, qui défend bien et qui est très athlétique. Je suis ravie qu’ils soient avec nous ».

wiwsport.com