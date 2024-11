En Open Press ce mercredi au stade municipal des Parcelles assainies, Modou Lô a réaffirmé sa volonté de conserver son titre de roi des arènes.

Statut de favori ?

Ce sont les chroniqueurs et les amateurs qui ont dit que j’étais le favori mais moi je ne m’occupe de ce que je dois faire. Je ne sous-estime jamais un adversaire et ce n’est pas maintenant que je vais commencer à le faire.

La stratégie du combat ?



Vous savez on ne dévoile pas ses armes quand on va à la guerre. Mais je saisi que ses proches ne lui conseilleront pas de se bagarrer avec moi cars eux me connaissent. S’il se bagarre avec moi, il sortira de l’enceinte en fuyant. J’espère seulement qu’il tiendra sa promesse c’est à dire qu’il m’attaquera.

Modou Lô a t’il pris trop de masse pour ce combat ?

J’ai un staff qui m’encadre et je ne fais qu’appliquer leurs conseils pour atteindre mon objectif. Je ne constate même pas que j’ai pris de la masse musculaire. Je m’entraîne normalement et comme d’habitude.

La taille de Siteu peut-elle être un avantage pour lui ?



Cela n’est pas un problème pour moi. J’ai affronté tous types de lutteurs et j’ai la chance d’avoir aux parcelles assainies des sparring partners qui ont la taille de Siteu (…) J’ai entendu dire qu’on le surnomme « Yalmine » qui veut dire chef de famille en langue sérère. Je veux qu’il sache que je suis le propriétaire du pays (rires) donc son patron.

