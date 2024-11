Le centre classé numéro un de la classe 2026, Moustapha Diop, a affirmé à On3 qu’il avait rejoint Georgia Tech. Le junior issu d’Overtime Elite à Atlanta opte pour les Yellow Jackets plutôt que des propositions de programmes tels que Ole Miss, Georgia, UCF, Alabama, Auburn, Missouri, Cincinnati et d’autres encore.

D’après le classement de l’industrie On3, Diop occupe la 16e place en tant que meilleur espoir du pays, le centre numéro un et la deuxième recrue en Géorgie pour le cycle 2026. Cette moyenne pondérée utilise les quatre principales sociétés de médias de recrutement.

Diop sur son engagement envers Georgia Tech

Moustapha Diop a discuté de sa décision avec On3.

« GT est un excellent programme de basket-ball qui, selon moi, sera l’une des meilleures écoles du pays dans quelques années ». Je suis sur le campus de GT depuis ma deuxième année, donc je vais regarder leurs entraînements de temps en temps. J’aime aussi beaucoup la façon dont ils traitent leurs Bigs. Ils les impliquent dans l’offensive et ils leur font confiance. Ils les mettent à l’aise avec le ballon et les laissent jouer, et j’aime ça. »

Qu’est-ce qui l’a poussé à faire confiance à l’entraîneur Stoudamire et à son staff technique ?

« Comme je l’ai dit, j’ai passé du temps de qualité avec le personnel et Stoudamire et cela me permet d’avoir une excellente relation avec eux et de leur faire confiance ainsi qu’à leur travail. »

