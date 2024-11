Pour ses premiers pas avec l’équipe nationale du Sénégal, Cheikh Tidiane Sabaly, ailier du FC Metz, n’a pas manqué de se faire remarquer.

Passeur décisif lors de la victoire 2-0 contre le Burundi, hier, pour le compte de la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, le natif de Kolda a exprimé sa joie après cette performance. Grâce à ce succès, les Lions ont validé leur qualification et terminé leaders de leur groupe. « C’est un immense plaisir pour moi de faire partie de cette belle équipe. Je suis vraiment heureux d’intégrer cette sélection, c’est une grande fierté », a déclaré Sabaly, auteur d’un excellent début de saison avec le FC Metz en Ligue 2 française, où il est le deuxième meilleur buteur avec 8 réalisations. Formé à Génération Foot, le joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur les ailes qu’au milieu, s’est réjoui de ses débuts « réussis » avec les Lions.

Il n’a eu besoin que de cinq minutes sur la pelouse pour délivrer une passe décisive à Habib Diarra sur le deuxième but sénégalais. « Commencer par une passe décisive, c’est une belle manière de débuter. Ça reflète tout le travail que j’ai fourni cette saison, et je vais continuer à travailler dur pour rester sur cette lancée », a-t-il ajouté en zone mixte.

