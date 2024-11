Dans un peu moins d’un an, l’Afrique vivra au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Après la clôture des éliminatoires le 19 novembre, les 24 équipes qualifiées sont désormais connues. Parmi elles, les grandes puissances seront bien présentes, mais, comme toujours, plusieurs surprises ont marqué ces éliminatoires.

Le Maroc, pays hôte, est la première équipe à se qualifier. Invaincus dans le groupe B, les Lions de l’Atlas auront l’honneur de défendre leurs couleurs à domicile. La Côte d’Ivoire, championne en titre après sa victoire en février 2024 face au Nigeria (2-1), sera également présente pour défendre son titre. Le Nigéria, vice-champion, a dominé le groupe D, tandis que la Côte d’Ivoire a terminé deuxième du groupe G, derrière la Zambie. Le Sénégal, éliminé en huitième de finale lors de la dernière édition, et l’Égypte, le pays le plus titré de la compétition et toujours un prétendant sérieux au titre, ont décroché leur qualification en tant que premiers de leurs groupes respectifs. Ces équipes, accompagnées de l’Algérie, du Mali, du Cameroun, de l’Afrique du Sud et des Comores, sont les 12 premières à se qualifier.

Cependant, la CAN 2025 ne se limite pas aux grandes nations du football africain. Plusieurs équipes moins attendues ont également obtenu leur qualification, apportant une touche de fraîcheur à la compétition. Des pays comme le Botswana, la Tanzanie et le Mozambique se sont illustrés lors de cette campagne qualificative. Le Bénin et le Gabon, absents des dernières éditions, seront également de retour sur la scène continentale. Malheureusement, un géant du football africain manquera cette édition : le Ghana. Après avoir participé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Black Stars ont connu une élimination prématurée, terminant derniers de leur groupe après une campagne décevante marquée par des défaites contre l’Angola et le Soudan. C’est la première fois depuis 2004 que le Ghana ne participera pas à la CAN.

Une autre grande nation, la Guinée, sera également absente. Le Sily National, qui avait participé aux dernières éditions depuis 2017, a été éliminé lors de l’ultime journée des éliminatoires après une défaite contre la Tanzanie, alors qu’un simple nul leur suffisait pour se qualifier. La Gambie et la Mauritanie, qui avaient participé à la dernière édition, ne seront également pas au rendez-vous cette fois-ci. Initialement prévue pour l’été 2025, cette 35e édition de la CAN a été déplacée à la fin de l’année afin de ne pas coïncider avec le Mondial des clubs organisé par la FIFA aux États-Unis.

Voici la liste des équipes qualifiées pour la CAN 2025 :

Maroc (pays-hôte) Burkina Faso Cameroun Algérie Sénégal Angola RD Congo Égypte Guinée équatoriale Côte d’Ivoire Afrique du Sud Ouganda Gabon Tunisie Nigeria Mali Zimbabwe Zambie Comores Bénin Soudan Tanzanie Botswana Mozambique

wiwsport.com