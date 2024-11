Le capitaine des Lions s’est présenté en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du Burundi.

Quel est l’état d’esprit du groupe avant ce match contre le Burundi ?

L’état d’esprit est vraiment impeccable. Tout le monde est motivé pour ce match. On a à cœur de bien finir l’année civile dans notre stade. On sait qu’on a eu quelques difficultés sur les derniers matchs, on a réussi à faire un gros match ici contre le Malawi, on va démontrer qu’on est capable de bien finir en beauté. Tous les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu’ils sont prêts à jouer ce match pour le gagner. Même si on est assuré d’être premier, on veut finir dans les meilleures conditions possibles. On veut gagner ce match qui nous permettra de bien finir cette année civile et que tous les Sénégalais soient prêts pour l’année à venir.

Il a fallu un grand Edouard Mendy pour gagner contre le Burkina Faso. Est-ce un motif pour remettre en cause la solidité défensive de l’équipe ?

On cherche toujours à être défensivement le meilleur possible et le plus applicable afin de prendre le moins de buts possible. Le foot est très difficile, et sur ce match contre le Burkina Faso, Edouard Mendy a fait une grosse prestation, il nous a sorti cinq arrêts décisifs. Ça fait plaisir, surtout pour lui. Personnellement, je n’ai jamais douté de lui. Les gens ont peut-être commencé à dire qu’on a retrouvé le Édouard Mendy de Chelsea, mais cet Edouard Mendy n’est jamais parti, il a toujours été là. Il y a eu certains matchs où il a été un peu moins sollicité, c’est pourquoi on ne voit pas son talent. Mais contre le Burkina Faso, il nous a sauvés. On peut le remercier, mais il fait partie de notre équipe.

Défensivement, il nous a aidés à être solides. Peut-être qu’il y a des imperfections sur la ligne défensive, mais on est en train de travailler sur ça. Le plus important et qu’on est sorti de ce match contre le Burkina Faso avec un clean-sheet. On était tous heureux et contens. On est une équipe, il n’y a pas d’individualité. On essaie tous de se mettre au service de l’équipe. C’est vrai qu’il y a certains matchs où les individualités nous permettent d’arriver à nos objectifs, et c’était le cas face au Burkina Faso. On fera de mieux en mieux pour retrouver cette solidité défensive. Je pense même qu’on la retrouver parce qu’on l’a démontré sur les trois derniers matchs où on a pris zéro but. Ça veut dire que la ligne directrice est déjà là.

Et il y a aussi un manque d’efficacité sur les coups de pied arrêtés

C’est vrai qu’on obtient beaucoup de coup de pieds arrêté ces derniers moments, mais on n’arrive pas à être assez efficace, moi le premier parce que je n’ai marqué qu’un but en sélection. Mais on y travaille et il faut toujours y croire. Le premier pas pour aller marquer des buts, c’est de croire qu’on est capable de marquer sur des coups de pieds arrêter. Je pense que ça fait longtemps qu’on n’a pas marqué dans ce registre. Il faut qu’on travaille sur ça et que les défenseurs arrivent à débloquer les matchs.

Dès fois quand on parle d’inefficacité, on ne parle que des attaquants mais les défenseurs en font partie aussi. Si on n’arrive pas à toucher la balle et à concrétiser nos balles arrêtées, c’est aussi de notre faute à nous, les défenseurs. On va continuer à travailler dessus, à trouver les bonnes combinaisons et les bonnes zones pour pouvoir marquer ces buts qui peuvent délivrer les matchs quelques fois.

Quel bilan pouvez-vous nous faire sur ces qualifications ?

Ça se passe bien. On a encore un dernier match, on espère finir par une victoire. Le match nul contre le Burkina nous a directement réveillé, on sait que tous que les matchs en Afrique sont très difficiles, il faut être fort mentalement et physiquement et avoir un état d’esprit irréprochable pour pouvoir gagner les matchs. Depuis que je suis en sélection, on a pas connu de défaites en éliminatoires de la CAN, on a toujours été solide, on arrive à se qualifier avant les deux ou trois dernières journées.

Aujourd’hui on voit beaucoup de surprises, beaucoup de nations qui ne vont pas participer. On a conscience qu’on ne veut pas faire partie de ces nations qui perdent des matchs pour qu’on arrive à gagner des places sur le classement FIFA. On a des objectifs qui sont clairs. Si on veut montrer que le Sénégal est une grande nation d’Afrique et du monde, ça se passe par les qualifications. Pour le moment, ça se passe bien parce qu’on arrive aussi à gagner à l’extérieur. C’est très difficile de gagner à l’extérieur en Afrique mais on arrive à le faire. J’espère qu’on finira bien contre le Burundi pour finir sur une note positive et continuer sur les qualifications pour la Coupe du Monde.

Comment trouvez-vous le travail de l’actuel sélectionneur ?

En tant que capitaine de la sélection, c’était un moment difficile quand on a décidé de se séparer d’Aliou Cissé, mais nous sommes des soldats de la nation. Nous sommes à la disposition de l’Equipe nationale et du peuple. Comme on a décidé de mettre Pape Thiaw, tout le monde dois se mettre à sa disposition. Ce n’est pas un coach intérimaire, c’est un coach tout simplement et on est à la disposition de tout ce qu’il veut. On a tous parlé avec lui. On sait ce qu’il veut pour nous, il n’y a pas de différence entre un coach intérimaire ou principal, on doit être tous d’accord que c’est lui qui est notre coach pour l’instant. Et s’il doit y avoir un changement, ce sont les instances qui en décideront.

On met tous les dispositifs pour écouter ses conseils. Pour le moment, ça marche bien. On a eu trois matchs et trois victoires avec lui, et j’espère que ça va continuer contre le Burundi et dans le futur. On n’a pas de raison de penser à un autre coach. On a seulement le droit de continuer à travailler pour le peuple sénégalais qui nous regarde. Je pense que les Sénégalais méritent des victoires sur leur terrain, et, pour le moment, ça se passe super bien. C’est super créatif à l’entraînement et les joueurs sont vraiment motivés. On est en train de le montrer sur le terrain. Mais ce n’est pas à nous de décider. On sera à la disposition de l’état. En tout cas, pour le moment, on est tous derrière Pape Thiaw et on sera derrière lui jusqu’à la fin.

