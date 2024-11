Le Mazembe Tout Puissant a effectué une excellente opération en championnat. En phase régulière de la LINAFOOT, Alioune Badara Faty et ses coéquipiers ont remporté la victoire en déplacement face à la Jeunesse Sportive Groupe Bazano (0-1).

Après avoir marqué son premier but en championnat il y a plus de deux semaines contre l’US Panda, l’ancien gardien de but du Casa-Sports Alioune Badara Faty, connu sous le soubriquet de « Yoye », a encore fait preuve d’une grande performance en championnat avec son équipe. Il a fourni une excellente performance grâce à ses arrêts et parades remarquables, ce qui a permis au TP Mazembe de revenir avec les trois points de la victoire.

Après avoir remporté cette victoire, les protégés de Lamine Ndiaye souhaitent continuer leur bonne dynamique avec la réception de Sanga Balende lors de la prochaine journée, qui aura lieu le mercredi 20 novembre 2024. Faty et ses partenaires joueront leur première rencontre en Ligue africaine des Champions face aux Algériens du Mouloudia Club d’Alger le mardi 26 novembre, à domicile, avant de terminer le mois de novembre avec un match de championnat contre Lubumbashi le samedi 30 novembre.

