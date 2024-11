Le club d’Amar Sylla, Surne Bilbao, a remporté une nouvelle victoire en Eurocup ce mercredi. En marge de la sixième journée à La Casilla, les Basques ont accueilli et battu Prievidza (87-66).

Avec un sans-faute, Surne Bilbao termine ainsi les phases de groupe et a l’intention de continuer sur cette voie au second tour. Sylla et son équipe ont maintenu une parfaite maîtrise tout au long de la rencontre, comme en témoigne leur avantage à la mi-temps (48-38).

La deuxième période fut encore plus aisée pour les Basques qui se stabilisent à la fin du troisième quart temps (71-47). Au dernier quart temps, Bilbao a poursuivi son festival offensif pour sceller de la plus belle manière sa victoire avec 21 points d’avance. Bilbao a maintenant six victoires en autant de sorties et peut se focaliser sur la prochaine phase qui sera plus ardue.

Wiwsport.com