Alors qu’elles devaient éviter une nouvelle défaite pour conserver leurs chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, les Aigles de la Médina ont été battues par les Sud-Africaines de l’UWC (0-2), mardi à El Jadida. Les Sénégalaises sont éliminées dès la phase de poules.

Elles se sont battues mais la marche était encore beaucoup trop haute. Ce mardi 12 novembre, les Aigles de la Médina affrontaient l’University of Western Cape Ladies FC d’Afrique du Sud pour leur deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine de la CAF. Solides en première période, les Sénégalaises se sont finalement écroulées dans la seconde et concèdent une nouvelle défaite (0-2), mettant fin à leur rêve de demi-finale.

Il y avait peut-être quelques facteurs à prendre en compte pour créer l’exploit, après le revers samedi contre le FAR de Rabat (0-3). Bien en place dès l’entame du match, sans pour autant se montrer dangereuses offensivement, les partenaires de Ngouye Sarr ont su repousser les assauts de leurs adversaires sud-africaines, Khady Faye captant quelques tentatives de Khanya Xesi. Mais il en fallait clairement beaucoup plus pour faire douter l’UWC Ladies.

Les Aigles n’ont pas à rougir

Pus déterminées en seconde période, les Sud-Africaines ont fait trembler les filets dès la 51e. Trouvée dans la profondeur par Magama, Molatelo Kobo se défait d’Aïssatou Fall et trompe Khady Faye. Les légèretés défensives des Aigles de la Médina ont encore été notées sur le deuxième but de l’UWC, où Ntombifikile Ndlovu, laissée seule et servie par Koketso Mamabolo, enroulait pour trouver le cadre (66e). Les quelques velléités en fin de match n’auront pas suffi pour remettre du suspense.

Avec cette deuxième défaite en autant de sorties, les Aigles de la Médina sont éliminées de la phase de groupes, avant leur dernier match de poule vendredi contre le Tout-Puissant Mazembe. Mais les doubles championnes du Sénégal en titre n’ont pas vraiment à rougir de leur parcours dans un groupe relevé, elles qui ont qualifié le Sénégal pour la première fois dans cette compétition. Il faudra rapidement se remobiliser pour tenter de sauver l’honneur contre les Congolaises du TP Mazembe.

wiwsport.com