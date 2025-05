Pour leur premier match de la phase de poules en Ligue des Champions féminine de la CAF, les Aigles de la Médina se sont inclinées face au FAR de Rabat (3-0), à El Jadida, au Maroc, ce samedi. Les Sénégalaises retrouveront l’UWC Ladies, mardi, dans le but de rebondir.

Les Aigles de la Médina retombent sur terre. Après avoir remporté le Tournoi UFOA/A qualificatif pour la compétition, devançant l’AS Mande (Mali), le Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone), les Determine Girls (Liberia) et les Red Scorpions (Gambie), les joueuses emmenées par le duo d’entraîneurs Mbayang Thiam – Cheikh Oumar Diouf ont commencé leur phase de groupes par une nette défaite au Stade Ben M’Hamed El Abdi face à la formation la plus redoutable, le FAR de Rabat (3-0).

La maîtrise a été totale pour les Marocaines, surtout en première période. En grande difficulté sur le plan défensif, les coéquipières de Ngouye Sarr se sont retrouvées menées au score 3 buts à 0 à la pause. Doha El Madani a ouvert la marque après seulement 9 minutes de jeu. Ensuite servie par Safa Banouk, l’ailière gauche du FAR de Rabat s’est offert un doublé (29e). Puis sur un penalty concédé par Aissatou Chris Ba, la capitaine Aziza Er-Rabbah marquait le but du 3-0 des siennes (45e+4).

Avec les entrées en jeu d’Aissatou Ndiaye, Adama Sané et Marie Diokh dès la reprise, les Aigles de la Médina ont été un peu mieux. Mais l’affaire était en grande partie close par la formation entraînée par Mohamed Amine Alioua, alors que Khady Faye a évité un naufrage beaucoup plus douloureux en repoussant un penalty d’Aziza Er-Rabbah dans les arrêts de jeu. Un penalty qui avait été concédé par Adama Sané, expulsée de la rencontre. Il faudra un exploit, contre l’University of Western Cape LFC mardi, pour rebondir. Ce sera un duel entre deux équipes perdantes, puisque l’UWC a été battu par le TP Mazembe (0-2).

