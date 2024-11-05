Dans le cadre du dernier tour de qualification pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), l’équipe nationale locale du Sénégal se préparera à affronter le Liberia. Cette double confrontation est programmée pour le mois de décembre.

Les confrontations finales se dérouleront en deux manches, avec des rencontres programmées pour le mois de décembre 2024. Le premier acte des affrontements aura lieu entre le 20 et le 22 décembre, suivi du match retour entre le 27 et le 29 décembre. Les Lions locaux devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour surmonter l’obstacle libérien et décrocher leur place pour la phase finale.

D’autres équipes en quête de qualification devront également surmonter des défis de taille. La République Centrafricaine, par exemple, se prépare à un duel acharné face au Cameroun, tandis que la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso s’affronteront dans un derby ouest-africain intense. Chaque nation vise une place dans le tournoi final, où seuls les joueurs évoluant dans les ligues nationales à travers l’Afrique auront l’honneur de représenter leur pays. Les sélections victorieuses de ce dernier tour accéderont à la phase finale du CHAN, qui se tiendra du 1er au 28 février 2025. Cette édition, accueillie conjointement par le Kenya, l’Ouganda, et la Tanzanie, promet une compétition de haut niveau, rassemblant les talents locaux du continent.

Programme des matchs du dernier tour de Qualification :

– Liberia – Sénégal

– Mauritanie – Mali

– Guinée – Guinée-Bissau

– Togo – Niger

– Côte d’Ivoire – Burkina Faso

– Ghana – Nigeria

– Guinée Équatoriale – Congo

– République Centrafricaine – Cameroun

– Tchad – RD Congo

– Burundi – Ouganda

– Éthiopie – Soudan

– Soudan du Sud – Rwanda

– Eswatini – Madagascar

– Lesotho – Angola

– Mozambique – Zambie

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