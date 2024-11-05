Il n’est pas sans club ! Makhtar Gueye, convoqué par le sélectionneur DeSagana Diop, se trouve actuellement en Côte d’Ivoire pour disputer l’Elite 16 de la division ouest du Road To BAL 2025.

C’est le tournoi de qualification pour la zone ouest regroupant huit équipes. Les matchs se dérouleront au Palais des Sports de Treichville à Abidjan du mardi 5 novembre au dimanche 10 novembre.

Makhtar Gueye qui s’est engagé avec la formation camerounaise Kandji Sports Academy se trouve actuellement à Abidjan. Son nouveau club loge dans le groupe B et prétend aux deux places finale pour se qualifier à la BAL saison 5. C’est une nouvelle aventure pour l’ailier fort de 27 ans qui évoluait sous les couleurs du club mozambicain Ferroviario Da Beira lors de la saison passée de la ligue africaine.

Il est ainsi retenu dans le groupe des 12 Lions qui joueront la fenêtre de novembre (22 au 24) au Dakar Arena, comptant pour les éliminatoires de l’AfroBasket 2025.

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