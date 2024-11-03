Yalova VIP s’est cette fois incliné après deux victoires consécutives en championnat. Malgré une excellente performance, Yacine Diop n’a pas réussi à empêcher les siennes de perdre contre Bursa (76-62) en marge de la 8e journée.

Au niveau collectif, Yacine Diop peut être culpable, mais au niveau individuel, elle continue d’obtenir de belles performances en Turquie Kadinlar Basketbol Ligi (TKBL). Avec le même nombre de points inscrits que la 7e journée, la capitaine des lionnes a réalisé un nouveau double-double. Elle inscrit 37 points avec 10 rebonds, 5 interceptions et 2 passes décisives en 40 minutes de jeu.

Avec ses bonnes performances répétitives, Yacine Diop reste en tête des meilleures scoreuses avec une moyenne de 32,8 points, 13,4 rebonds, 3,2 passes décisives, 3,6 interceptions et 1,0 contre, pour une joueuse qui est restée pendant des mois sans club pour rappel.

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