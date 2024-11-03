Saint-Amand poursuit sa déroute en ce début de championnat en enregistrant un nouveau revers ce samedi. Dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue Féminine 2, Bigué Sarr et son équipe ont encore été battues à domicile par Voiron (61-78).

Saint-Amand est encore à la peine de remporter sa première victoire en championnat et de mettre un terme à sa série noire. Même en terrain propre, les « Green Girls » ne parviennent pas à retrouver le sourire face à une équipe solide de Voiron qui était à la deuxième place avant ce match. Le score était de 26-32 à la mi-temps pour les visiteuses.

Lors de la deuxième période, on s’attenadait à ce que Bigué Sarr et ses coéquipières rattrapent leur retard, mais cela n’a pas été le cas, car ces dernières ont accumulé un retard de huit points à la fin du troisième quart temps (44-52). En arrivant au dernier quart temps, Voiron a confirmé son statut de favori en creusant l’écart pour s’imposer avec 17 points d’avance. Bigué Sarr a inscrit 9 points lors de ce match. Le samedi 16 novembre, Saint-Amand Hainaut se rendra au parquet de l’INSEP afin de mettre un terme à la spirale négative et de gagner en confiance.

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