L’une des meilleures opérations du weekend en championnat a été réalisée par Bologne. En marge de la cinquième journée de Serie A, Mouhamet Diouf et ses coéquipiers ont dominé de fort belle manière Treviso (104-97).

En pleine forme en ce début de championnat, Boulogne souhaitait continuer sa bonne trajectoire lors de la réception de Treviso. Les locaux ont néanmoins connu un début de match difficile, comme en témoigne leur retard de six points à la pause (48-54).

Au retour des vestiaires, Diouf et ses coéquipiers ont choisi de prendre le match à leur compte, ce qui s’est avéré être un bon choix puisqu’ils ont réussi à remporter le troisième quart temps (84-75). Au dernier quart-temps, ils ont encore validé leur excellente deuxième période en s’imposant par sept points d’écart. Ainsi, Virtus Bologne remporte sa cinquième victoire en autant de rencontres. Mouhameth Diouf a joué un rôle essentiel dans la victoire de son équipe en inscrivant 22 points, 4 rebonds et 24 d’évaluation.

Wiwsport.com