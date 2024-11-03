AS Kaffrine et le Stade de Mbour sont les nouveaux leaders de la Ligue 2 après leurs victoires ce dimanche.

C’est un début de saison réussi pour l’AS Kaffrine. Le club de la région du même nom s’est baladé contre Amitié FC (0-4). Un résultat qui permet à l’AS Kaffrine de se hisser en tête du classement avec sept points à égalité avec le Stade de Mbour qui s’est imposé contre la Renaissance Sportive de Yoff (3-1).

Niarry Tally et le Cneps Excellence se sont quittés sur un match nul 0-0 tandis que l’AS Douanes s’est contenté du nul sur le même score contre l’ASC Saloum.

Résultats

Stade de Mbour 3-1 RS Yoff

ASC Saloum 0-0 AS Douanes

Amitié FC 0-4 AS Kaffrine

NGB 0-0 CNEPS

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