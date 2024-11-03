Exempt lors du premier tour des éliminatoires pour le CHAN 2024, le Sénégal connaît désormais son adversaire pour le second tour. Les Lions affronteront le Liberia, bourreau de la Sierra Leone.

La route vers le prochaine Championnat d’Afrique des Nations se trace pour le Sénégal. Tête d’affiche et exempts lors du premier tour des éliminatoires, les Lions, champions d’Afrique en titre, ont découvert leur prochain adversaire pour le second tour. Ils devront en découdre avec le Liberia.

Les Lone Stars se sont offert le scalp de la Sierra Leone, qu’ils ont battue au match aller (2-1) avant de tenir un nul au retour (1-1). Ce seront donc des retrouvailles entre Sénégalais et Libériens puisque l’équipe désormais entraînée par Souleymane Diallo avait éliminé le Liberia au premier tour des éliminatoires pour le dernier CHAN.

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