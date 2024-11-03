Ce dimanche 3 novembre, l’ASVEL a enregistré un nouveau revers en championnat. L’équipe de Mbaye Ndiaye a été battue à domicile par Cholet (87-101) lors de la septième journée de Betclic ÉLITE.

Les choses ne sont plus en ordre pour l’ASVEL, battue ce vendredi en Euroleague par le Bayern Munich (71-84), les Villeurbannais ont encore été battus en championnat contre Cholet après avoir perdu la première fois face à l’Élan Chalon précédemment. Comme dans leurs précédentes sorties, Mbaye Ndiaye et ses coéquipiers ont accumulé un retard de neuf points à la pause (41-50).

En seconde période, on s’attendait à une réaction de l’ASVEL, mais cela n’a pas été le cas face à une équipe tout à fait remarquable de Cholet. Cependant, les Villeurbannais ne pourront plus rattraper leur retard et s’inclinent naturellement avec 14 points de retard. Face à deux défaites en trois jours, Ndiaye et son équipe devront faire preuve d’un autre visage lors de leurs prochaines rencontres afin de ne pas laisser le doute s’installer.

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