Le nom de Rihards Neimanis restera gravé à jamais dans les annales du Tournoi ITF Junior de Dakar. Le Letton de 16 ans a été sacré ce samedi, chez les garçons devant le Britannique, Jesse Clarkson en deux manches.

Il est très rare de voir deux joueurs du même style s’affronter sur les courts de l’Olympique Club de Dakar. Et la finale en simples garçons du J30 n’en dira pas moins. Vainqueur de la première semaine J60, Rihards Neimanis a fait face au tonitruant Britannique, Jesse Clarkson, finaliste de cette semaine. Un Neimanis serein et calme dans son jeu contre un Clarkson Puissant et euphorique de l’autre côté du filet.

Avec une entame crispée, Jesse a raté ses premiers coups face à Manon. Multipliant les fautes et les lets, le Britannique a laissé filer son adversaire lors de la première manche. Rihards va facilement s’imposer par 6 jeux à 3. Au début du deuxième set, Jesse retrouve son allant et arrive même à mener au score. Au début du troisième jeu, le Britannique menait déjà par 2 à zéro. S’il ne s’était pas très tôt vu gagnant du deuxième set, Jesse allait remporter la deuxième manche.

Mais les deux joueurs vont aller au tie-break pour finir le match. A 5-5, Jesse a douté et laissé filer les points en faveur de Rihards. Le Letton s’adjuge le sacre et établit un record historique. Il devient le premier joueur de ce Tournoi à remporter le quadruplé. Double champion en doubles et double vainqueur en simples garçons. Grandiose !

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