Le Tournoi International de Tennis Junior de Dakar s’est bouclé ce samedi avec deux belles finales en simples (filles et garçons). Deux semaines de compétition que le comité d’organisation a encore réussi une fois.

Deux semaines intenses viennent d’être bouclées sur les courts de l’Olympique Club de Dakar. Après la première semaine de J60 jouée sous la canicule de Dakar, une seconde semaine de J30 s’est bouclé cet après-midi avec au menu les deux finales en simples filles et garçons. Deux finales âprement disputées surtout chez les filles où la Française, Manon Favier a réussi le quadruplé à l’instar de Rihards Neimanis.

Après huit éditions, le comité d’organisation, par la voix de son co-directeur Baïdy Dieng, a émis l’ambition d’organiser un J100 d’ici la prochaine édition. « Aujourd’hui, nous avons une équipe expérimentée qui dirige avec brio ce tournoi depuis des années. Nous voulons, grâce à vous participants, organiser un J100. Nous pouvons le faire d’ici la prochaine édition ou en 2026. Pourquoi pas ? », a déclaré Baïdy Dieng co-directeur du Tournoi.

Résultats de la deuxième semaine J30 Dakar

Doubles filles

Manon Favier & Emira Diabaté

Simples filles

Manon Favier

Doubles garçons

Zoheir Fardoun & Rihards Neimanis

Simples garçons

Rihards Neimanis

wiwsport.com