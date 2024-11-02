La troisième journée de Ligue 2 a débuté ce samedi avec la victoire du Ndiambour et du Football Club Essamay.

Après n’avoir marqué qu’un point sur six lors des deux premières journées, Essamay FC a remporté les trois points de la victoire face à l’AS Bambey (0-1).

Le Ndiambour de Louga qui s’était imposé lors de la dernière journée a enchaîné avec un nouveau succès ce samedi devant l’Etoile Lusitana (0-2) qui n’a pas encore marquer de point cette saison. Le match du haut du tableau entre Thiès FC et ASC Cambérène a été remporté par le club Thiessois sur le score de 2-1. Avec ce succès, Thiès FC est donc provisoirement leader de la Ligue 2.

Pour finir Diambars a été tenu en échec par DUC (1-1). Le club de Saly fait ainsi une mauvaise opération car ne comptant que deux points après trois journées.

Résultats

Thiès FC 2-1 ASC Cambérene

Lusitana 0-2 Ndiambour

DUC 1-1 Diambars FC

AS Bambey 0-1 Essamay FC

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