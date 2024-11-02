Teungueth FC a repris la tête du championnat après son succès 2-0 ce samedi devant Dakar Sacré cœur alors que l’US Gorée a été battue par Waalydan.

Ce samedi, l’ouverture de la 3e journée de Ligue 1 a été marquée par le choc entre Teungeuth FC et Dakar Sacré cœur. Avec quatre points chacun avant cette journée, les deux formations cherchaient à s’accaparer seule la tête du championnat en cas de succès. Et c’est le champion en titre qui a réussi à prendre les trois points avec une victoire nette et sans bavure 3-0. Teungeuth est ainsi leader de Ligue 1.

Après un nul et une défaite, Oslo FA a quant à lui remporter son premier match en battant Jamono Fatick (1-0). Dans l’autre rencontre opposant l’US Gorée qui avait connu un bon début de championnat, s’est inclinée face à Wallydan (2-3).

Résultats

US Gorée 2-3 WallyDaan

Teungueth FC 3-0 Dakar Sacré Coeur

Oslo FA 1-0 Jamono Fatick

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