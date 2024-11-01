L’affiche de la finale du Tournoi UFOA/A U17 est connue. Vainqueur de la Guinée-Bissau en demi-finale, le Sénégal affrontera le Mali ce lundi soir au Stade Lat-Dior de Thies.

On connaît désormais les deux équipes qui joueront la finale de l’édition 2024 du Tournoi UFOA/A U17. Le Sénégal, qui s’est défait de la Guinée-Bissau en demi-finale au bout des tirs au but, affrontera l’équipe du Mali. Les Aiglons ont écarté la Gambie au terme d’un match très disputé (3-2).

Ce sera donc des retrouvailles entre Sénégalais et Maliens, lundi 4 novembre au Stade Lat-Dior de Thies (18h00 GMT), avec comme objectif pour les Lionceaux de prendre leur revanche. Emmenés par Amara Diouf, les Sénégalais avaient été battus par les Maliens en finale de la dernière édition.

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