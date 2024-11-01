L’Equipe National U17 du Sénégal s’est fait peur en deuxième période mais sort vainqueur de sa demi-finale du Tournoi UFOA/A face à la Guinée-Bissau (0-0, 4-3, t.a.b). Par ailleurs qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, les Lionceaux affronteront le Mali ou la Gambie en finale.

Quel ouf de soulagement ! Les Lionceaux n’ont jamais été autant sous pression ce vendredi après-midi face à la Guinée-Bissau au Stade Lat-Dior de Thies, mais se sont tout de même hissés en finale du Tournoi UFOA/A U17 après leur victoire aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.). Les hommes de Pape Ibrahima Faye, sortis sans trembler premier de leur poule avec des victoires contre le Liberia (2-1) et la Gambie (3-1), se disputeront pour le trophée face au Mali ou la Gambie, opposés ce soir (18h00 GMT), toujours au Stade Lat-Dior de Thies. Cerise sur le gâteau, l’Equipe Nationale U17 pourra aller défendre son titre à la prochaine CAN de la catégorie.

S’ils refont la même chose que leurs ainés de 2022, qui s’étaient également qualifiés en finale de la dernière édition avec une victoire aux tirs au but face à la Sierra Leone, il faudra impérativement faire mieux au dernier match de la part des partenaires de Mouhamed Dabo. Nettement dominateur, le Sénégal a réussi à garder le contrôle du match en première mi-temps. Les situations se sont accumulées (2e, 4e, 7e, 12e, 28e) sans pour autant prendre les devants, avec notamment un but refusé à Youssou Mané (19e) et un poteau d’un Etienne Mendy bien en jambes (40e), à l’image de son partenaire du couloir droit Sidy Bahrama Ndiaye.

Gomis bien sur ses appuis

Les choses se sont équilibrées après la pause avec une deuxième mi-temps plus à la faveur des Bissau-Guinéens. Embêtés par la fatigue due à la forte chaleur et par le pressing des jeunes de la Guinée-Bissau, pas toujours juste ballon au pied mais très engagés, les Lionceaux se sont fait une première grosse frayeur à la 56e minute de jeu sur un lobe d’Alajie Dabo qui a failli surprendre un Vincent Gomis avancé. Les changements du sélectionneur Pape Ibrahima ont fait du bien aux Sénégalais qui ont plutôt repris le contrôle. Mais dans une seconde période avec peu d’occasions nettes, les deux équipes se quittèrent par un 0-0 après le temps réglementaire.

La décision s’est finalement faite, en l’absence de prolongations, aux tirs au but. Vincent Gomis, qui a eu très peu de travailleur à faire pendant les 90 minutes, a été solide dès le début de la séance en stoppant le premier pénalty bissau-guinéen. Les trois premiers tireurs sénégalais (El Hadji Cissé, Madické Ndiaye, Moussa Cissé) ont marqué. El Hadji Yamar Ndiaye, lui, a trouvé la transversale. Finalement, avec le raté d’Ismaël Vaz, Ibrahim Sory Sow a marqué le penalty victorieux, envoyant le Sénégal en finale et à la prochaine CAN. Opposés au Mali ou à la Gambie lundi, les Lionceaux tenteront de remporter un titre qui a échappé à la bande à Amara Diouf en 2022.

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