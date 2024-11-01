L’Equipe Nationale U17 du Sénégal affronte, ce vendredi après-midi (15h00 GMT), la Guinée-Bissau en demi-finale du Tournoi UFOA/A U17. Découvrez la compo des Lionceaux !

Les choses sérieuses commencent pour les Lionceaux. Après une phase de groupes sans grabuge, les joueurs de Pape Ibrahima Faye défient la Guinée-Bissau en demi-finale du Tournoi UFOA/A U17. La rencontre est programmée ce vendredi après-midi (15h00 GMT) au Stade Lat-Dior de Thies.

Une victoire face aux Bissau-Guinéens serait synonyme de qualification pour la finale, dont le Sénégal a perdu en 2022, mais surtout pour la prochaine CAN, titre détenu par les Lionceaux. Pour cette rencontre, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a remis quasiment la équipe victorieuse contre la Gambie (3-1).

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