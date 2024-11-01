Keur Massar a accompli une excellente performance en se qualifiant pour la finale du championnat régional de handball hommes. Les Verts et Blancs ont réussi à éliminer Malika (29-25) lors d’un match tendu ce vendredi au stadium Amadou Barry de Guediawaye en demi-finale.

Au cours d’un match très accroché entre deux équipes solides qui ont manifesté leur désir de remporter l’un des deux billets qualificatifs pour la finale du championnat régional 2024. Keur Massar et Malika étaient au même niveau, car aucune de ces deux équipes n’a réussi à prendre le contrôle total du match. Après une excellente première mi-temps, c’est Malika qui rentre aux vestiaires avec un but d’avance (12-11).

En seconde période, Keur Massar s’est emparé du match. Bien qu’il ait été mené d’un but, il n’a pas abandonné et a espéré renverser la situation dans un match plein de suspense. Toutefois, l’attitude de Keur Massar a été bénéfique puisqu’ils ont réussi à changer la situation du match pour s’imposer avec quatre buts d’avance. Ce samedi 2 novembre, en finale, Keur Massar sera confronté au vainqueur de la seconde demi-finale opposant l’UCAD et SEN Handball.

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