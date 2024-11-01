Yeumbeul HBC s’est également qualifié pour la finale du championnat régional de handball dames. Les Yeumbeuloises ont étrillé Dial Diop en demi-finale (40-20) ce vendredi au stade Amadou Barry.

Yeumebeul a honoré son statut et va retrouver son pire adversaire en finale de l’édition 2024, Sacré Coeur, qui a éliminé Malika en levée de rideau. Dans un match parfaitement maîtrisé et dominé, Anta Badiane et ses coéquipières ont réussi à faire la différence en prenant l’avantage à la pause par 12 buts d’avance (20-8).

Lors de la reprise, le rouleau compresseur des protégées de Serigne Fallou Ndiaye a continué à fonctionner avec une efficacité optimale face aux buts. Dial Diop n’a pas été ridicule lors de cette rencontre, mais face à lui, l’adversaire était très puissant et souhaitait se qualifier pour la finale. À la fin, Yeumbeul l’emporte par 20 buts de différence et se hisse en finale où il affrontera Sacré Coeur ce samedi 2 novembre. Un match captivant entre deux favoris pour confirmer le ticket d’accession en D2 la saison prochaine.

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