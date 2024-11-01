Kalidou Koulibaly, capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal et ancien défenseur de Chelsea, a fortement encensé Nicolas Jackson. Le joueur d’Al-Hilal prédit un bel avenir à l’attaquant des Blues.

Déjà plus d’un an que Nicolas Jackson rejoignait Chelsea pour un montant de 37 millions d’euros. Et en l’espace de cette période, l’ancien joueur de Villarreal est passé par toutes les émotions. Un très bon début de saison 2024-2025 en Premier League (6 buts, 3 passes décisives en 9 matchs), mais avant, des prestations mitigées et critiquées. Bref, si l’international sénégalais de 23 ans semble enfin avoir pris ses marques à Londres et assimilé ses responsabilités au poste d’avant-centre, il lui aura fallu du temps.

Un retard à l’allumage que Kalidou Koulibaly semble parfaitement comprendre. Joueur de Chelsea durant la saison 2022-2023, l’actuel défenseur d’Al-Hilal a partagé sa confiance vis-à-vis de l’adaptation de Jackson en Angleterre. « Je parle tout le temps avec Nicolas parce que c’est mon coéquipier en sélection. C’est un jeune joueur que j’aime bien. Je parle beaucoup avec lui. Nicolas peut être un très bon joueur. Edouard Mendy et moi, on discute beaucoup avec lui car on sait à quel point c’est difficile d’arriver de Villarreal à un grand club comme Chelsea. Je lui donne beaucoup de conseils car il le mérite, et il écoute ses aînés », confie le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal dans une belle interview avec le média GiveMeSport.

« Il peut marquer l’histoire du Sénégal, comme Sadio Mané »

Pour sa première saison à Chelsea, Nicolas Jackson aura été l’auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques pour le moins flatteuses pour un jeune joueur qui vient d’arriver en Premier League mais qui n’ont pourtant pas convaincu tout le monde. « Nicolas est un très bon joueur. Tout le monde en voulait plus de lui la saison dernière, mais il est jeune. C’est vrai qu’à Chelsea, l’exigence est très forte. Ils veulent beaucoup de buts, de passes décisives et que les joueurs soient très bons dès le début », explique Kalidou Koulibaly.

À cette occasion, l’ancien joueur de Naples a souligné la personnalité de son jeune coéquipier de la sélection, à qui il prédit un bel avenir. « J’espère qu’il continuera à marquer. Nous savons que pour tous les attaquants, la vie est faite de buts, et Nicolas n’est pas différent. Il a une bonne attitude et une bonne personnalité. Et pour moi, il marquera l’histoire du Sénégal, tout comme l’a fait Sadio Mané. Je lui dis toujours qu’il doit suivre Mané. Et j’espère qu’il sera le meilleur joueur d’Afrique et, pourquoi pas, du monde ? Il a du talent, donc tout est à ses pieds », s’enflamme Koulibaly.

« J’espère qu’il sera top 3 au Ballon d’Or »

« Nicolas doit croire qu’il peut être aussi bon. C’est la chose la plus importante. Tous les joueurs qui ont gagné le Ballon d’Or y croyaient. Ils pensaient tous qu’ils pouvaient gagner ce trophée. Il faut donc mettre ça dans la tête de Nicolas. Bien sûr, je ne lui dis pas d’être égoïste et d’ignorer ses coéquipiers, mais il doit penser au Ballon d’Or, et si vous lui mettez cette image dans la tête, il peut l’atteindre. Et c’est ce que je lui dis tout le temps. Nicolas doit penser qu’il peut être le meilleur joueur du Sénégal et l’un des meilleurs au monde, et alors il deviendra l’un des meilleurs au monde. Il doit continuer à travailler », poursuit Koulibaly.

« Avec du travail, il peut atteindre tous les objectifs. J’espère donc qu’il fera au moins ce que Mané a fait, et qu’il sera dans le top 3 du Ballon d’Or. Ce serait vraiment incroyable pour lui », conclut le champion d’Afrique 2022, visiblement très enthousiaste devant les qualités de son partenaire chez les Lions. Sans doute proche de l’actuel défenseur d’Al-Hilal, Nicolas Jackson devrait être flatté devant ces propos et aura certainement à cœur de donner raison à l’un des meilleurs défenseurs du football et à une légende de la sélection sénégalaise. Et cela passe par poursuivre sur sa lancée du début de saison 2024-2025.

🗣️ Spoke to Kalidou Koulibaly ahead of Al-Hilal's Riyadh Derby vs. Al-Nassr.

– Tipped Senegal teammate Nicolas Jackson for the Ballon d'Or.🏆

– No regrets at joining #CFC.🔵

– On facing "close friend" Sadio Mane.🇸🇳

– Can Al-Hilal win every SPL game? 🇸🇦https://t.co/LdjFjAEW2O — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2024

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