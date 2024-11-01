Al Ahly a validé l’un des deux tickets pour la finale de la FIBA Africa Women’s Basketball League (AWBL). Ndioma Kane et ses coéquipières se sont offert une promenade de santé face au Kenya Port Authority (104-63) en demi-finale à New Amaan Indoor Stadium Hall.

Le club égyptien Al Ahly continue sa série de victoires lors de ces éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Clubs féminins de basket, avec une qualification en finale pleinement méritée. Après une phase de poule pleine de succès avec trois victoires en autant de matchs, la formation égyptienne continue de faire preuve de bonne qualité. Comme d’habitude, les Égyptiennes ont dominé le match sans partage face à une équipe kenyanne qui ne pouvait pas faire une opposition adéquate. À la mi-temps, Al Ahly avait 24 points d’avance (50-26).

En dépit de son avantage confortable, Al Ahly n’a pas été satisfait au retour des vestiaires en continuant de dominer sans contraindre son talent. Au troisième quart temps, « Didi » et son équipe ont encore démontré leur force en mettant un terme aux espoirs des Kenyannes avec 40 points d’avance (84-44). Le dernier quart temps voit les Égyptiennes terminer parfaitement le travail et confirmer une fois de plus leur domination dans ce tournoi de qualification. Al Ahly jouera la finale contre le vainqueur de la seconde demi-finale opposant deux clubs rwandais, Rwanda Enerygy Group (REG) contre Armée Patriotique du Rwanda (APR).

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