Le Sénégal et la Guinée-Bissau jouent la première demi-finale du Tournoi UFOA/A ce vendredi. En cas de victoire, les Lionceaux valideront non seulement leur ticket pour la finale mais surtout pour la prochaine CAN.

Venue à bout du Liberia (2-1) puis de la Gambie (3-1) lors de ses deux matchs de poules, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal fait figure de grande favorite de sa demi-finale du Tournoi UFOA/A de la catégorie contre la Guinée-Bissau ce vendredi (15h00 GMT), à Thies. Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye devrait pouvoir compter sur un effectif complet et donc pouvoir aligner une équipe type.

Mais si les Bissau-Guinéens ne sont pas à prendre à la légère pour avoir éliminé la Sierra Leone, le Sénégal, qui vise non seulement à remporter un titre qui l’a échappé en 2022 mais surtout à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations dont il est tenant du titre, a les ressources pour passer cet obstacle, avant d’affronter en finale le Mali ou la Gambie.

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