L’attaquant du Stade Brestois, Abdallah Sima, se ressent encore d’une blessure musculaire. Il n’a pas participé aux trois derniers matchs de Championnat et pourrait faire l’impasse sur les prochaines rencontres.

Décidemment, c’est une carrière très particulière qui s’est dessinée pour Abdallah Sima. Auteur d’une grosse entame de saison en Ligue des Champions et donc buteur à trois reprises dans la compétition, l’attaquant sénégalais du Stade Brestois est confronté, depuis pratiquement un mois, à de nouveaux pépins physiques. Alors ces derniers semblaient enfin l’avoir lâché, le joueur de 23 ans n’a pas joué la moindre minute en Ligue 1 en octobre.

Depuis le début du mois et notamment après son doublé face au Red Bull Salzbourg, l’ancien joueur du Slavia Prague, prêté par Brighton, traîne une blessure musculaire. « Le lendemain de Salzbourg, il avait fait l’impasse sur le match qui suivait. Il n’est pas parti en sélection parce qu’il était gêné. On a essayé de le soigner pendant la période. À l’arrivée, on se rend compte que pour l’instant son pépin reste entier », confie son entraîneur Eric Roy dans des propos rapportés par Ouest-France.

« Mettre un protocole très défini pour le récupérer à 100% »

Le Stade Brestois accueille l’OGC Nice ce samedi pour la 10e journée de Ligue 1. Mais l’international sénégalais ne devrait pas figurer dans le groupe breton pour cette rencontre. « Abdallah Sima est en réathlétisation, ça me paraît court pour le match de Nice », précise l’entraîneur des Ty’Zefs. Faut-il alors s’inquiéter pour une absence dans la durée pour l’ancien joueur du Glasgow Rangers ? En tout cas, cela ne semble pas aller dans le bon sens pour Sima.

« Il a joué contre Leverkusen parce qu’il avait l’envie, mais il n’était pas à 100 % », regrette Eric Roy. Aujourd’hui, moi je veux des joueurs à 100 % sur le terrain. On va le laisser revenir. On va mettre en place un protocole maintenant très défini pour qu’on puisse le récupérer à 100 %. » Régulier sur les convocations de la sélection, Abdallah Sima a souvent dû déclarer forfait, comme lors du dernier rassemblement. Il devrait encore s’absenter en novembre, face au Burundi et le Burkina Faso.

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