Sa Thiès a dévoilé ce qui selon lui, est l’objectif ultime de Balla Gaye 2, ancien roi des arènes et actuel empereur de la lutte sénégalaise.

Après la victoire de Balla Gaye sur Tapha Tine, beaucoup de ses proches et supporters lorgnent la couronne de roi des arènes de Modou Lô qui affronte Siteu ce 24 novembre. Ainsi, l’empereur des arènes qui a déjà signé un contrat (avec Albourakh) pour lutter en juillet attend de connaître l’identité de son adversaire. Il pourrait ainsi croiser le futur vainqueur du combat royal et se lancer à l’assaut du titre qu’il avait perdu face à Bombardier.

Cependant pour son frère Sa Thiès, conquérir une nouvelle couronne devrait être un objectif secondaire pour Balla Gaye qui n’a plus rien à prouver car ayant gagné toutes les récompenses possibles pour un lutteur. Dès lors il soutient que le Lion de Guédiawaye doit songer à sortir par la grande porte et faire mieux que Tyson et Yékini qui se sont retirés sur une défaite.

« Balla n’a plus rien à prouver même si c’est à lui de gérer la suite de sa carrière. Il a accompli des exploits dans l’arène et a déjà affronté tous les cadors de l’arène. Il a été roi des arènes et il est actuellement l’empereur des arènes. Je pense que son objectif ultime est de terminer sa carrière avec une victoire car il ne disputera pas de combat plus important que celui face à Modou Lô, Yékini ou Tyson » a-t’il soutenu sur Al Bourakh Events.

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