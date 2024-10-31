Les Jeux Olympiques de la Jeunesse auront lieu dans deux ans au Sénégal. En novembre, le festival Dakar en Jeux revient pour la troisième édition. Un événement qui prépare le terrain des JOJ 2026. Occasion pour wiwsport de s’entretenir avec des membres du comité d’organisation, COJOJ, pour faire le point des préparatifs.

Trois jours d’affilée d’activités sportives et culturelles ! Les villes hôtes des JOJ Dakar, Saly et Diamniadio vont accueillir les joutes et festivités du 7 au 10 novembre. « C’est l’événement qui nous permet aujourd’hui de mettre en test toutes les opérations qui nous attendent dans l’opération des Jeux. Dakar en Jeux a plusieurs objectifs, il permet de valoriser les activités autour du sport et de la culture en préparation des JOJ. Mais c’est également, un moyen pour nous de voir quelles sont nos capacités en terme d’organisation, de mobilisation et de vulgarisation de tout ce qui nous attend pendant les JOJ en 2026 » a expliqué Abdoulaye Kanoute, le directeur de la communication du COJOJ.

Ce sera la 3e édition du Festival Dakar en Jeux. La directrice Engagement et Mobilisation tire un bilan satisfaisant des deux premières éditions de cet événement regroupant les jeunes qui sont initiés à des sports et font aussi découvrir leur talent. « La première édition était un test pour voir comment allier sport et culture. On a réussi à mobiliser plus d’une centaine de volontaires et spectateurs lors des différents concerts organisés. C’était pareil pour la deuxième édition où nous avons mis en avant de nouveaux sports comme le baseball5, un nouveau site comme le skate parc de Dakar. C’était une très belle réussite et cela nous a permis de tester différents sites sur lesquels nous avons prévu d’avoir des activités durant les Jeux » explique Fanta Diallo. La volonté du COJOJ est d’impliquer la jeunesse dans la livraison des JOJ en octobre 2026. Ils veulent des Jeux « pour, avec, et par les jeunes ». Ainsi ce festival sert d’exercice pour préparer les volontaires qui bénéficient d’une expérience enrichissante.

L’Algérie, le Kenya, la Gambie, le Nigéria font partie des pays africains invités au festival. Un cachet particulier est ainsi donné à la troisième édition qui sera un véritable avant-goût de Dakar 2026. « Pour Dakar en Jeux, nous sommes sur un processus graduel entre la première et la troisième édition. Il y a beaucoup d’évolutions et à chaque édition, on apporte quelque chose de nouveau. Cette année, on est parti sur une édition africaine. C’est pourquoi le tournoi sportif va regrouper 4 à 5 pays africains en plus de l’équipe du Sénégal pour les catégories U16 avec le basket 33. On aura 7 sports qui vont faire l’objet d’initiation. Il s’agit du Wushu, judo, taekwondo, break dance, karaté et baseball5. En général, ce sont des sports qui ne sont pas très pratiqués, donc on donne l’opportunité aux jeunes de faire connaissance avec ces sports, d’y être initié » a fait savoir M Kanouté qui insiste sur l’importance de trouver un équilibre entre la culture et le sport.

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