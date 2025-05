À quelques semaines de son combat contre Siteu, le roi des arènes a définitivement mis un terme au débat sur un troisième combat contre Balla Gaye 2.

Modou Lô ne luttera plus avec Balla Gaye 2! Voilà ce qu’on peut retenir de la sortie du roi des arènes ce dimanche sur Jambaar News. Le roc des parcelles assainies n’a pas clairement dit qu’il fermait la porte au Lion de Guédiawaye pour une troisième confrontation, mais en sachant lire entre les lignes, on s’aperçoit qu’il n’est pas motivé à l’idée de se mesurer à son bourreau de 2010 et 2019.

Au moment où son président d’écurie Khadim Gadiaga avait fait savoir qu’il était prêt à convaincre Modou Lô d’accepter si on mettait sur la table un cachet de 300 millions FCFA, Kharagne Lô a botté en touche estimant tenir à son honneur car ayant dit par le passé qu’il ne souhaitait plus recevoir de revanche encore moins en donner.

« Aucun membre de mon staff n’a accepté quoi que ce soit pour un combat. Pour le moment je me concentre sur mon combat contre Siteu. Nous ne sommes en négociations avec personne. Pour 500 millions ? L’argent n’est pas déterminant dans mes choix. Je préfère mon honneur à l’argent » a-t-il confié. Voilà qui est dit !

