L’AS Bambey, le Ndiambour de Louga et Cneps Excellence se sont remis dans le droit chemin en gagnant dans le cadre de la 2e journée.

Après avoir perdu respectivement contre ASC Saloum et le Stade de Mbour, Ndiambour (9e) et Cneps (8e) ont gagné ce dimanche face à Amitié FC (1-0) et Dakar Université Club (2-1). Avec deux défaites en deux journées Amitié FC est dernier du classement alors que le DUC est septième.

Promu cette saison, l’AS Bambey a aussi enregistré ses premiers points en championnat. Le club Bambeyois s’est imposé face à la Renaissance Sportive de Yoff (1-2). Un succès qui permet au club de se placer à la dixième position de Ligue 2.

Résultats

Cneps Excellence 1-0 Amitié FC

Ndiambour 2-1 DUC

RS Yoff 1-2 AS Bambey

