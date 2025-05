Ce samedi, le nouveau leader AS Cambérène est la seule équipe à avoir gagné pour le compte de la 2e journée de Ligue 2.

Les rencontres AS Douanes – Thiès FC, AS Kaffrine – Stade de Mbour et Diambars – AS Saloum n’ont pas connu de vainqueur et les spectateurs n’ont pas été très ravis puisque ces matchs se sont tous terminés sur un 0-0.

Pour voir des buts il fallait être du côté du stade régional de Kolda. Ayant partagé les points lors de la première journée, le promu AS Cambérène a été la seule équipe à s’imposer. C’était face à Essamay FC 0-2). L’équipe est donc provisoirement leader de la Ligue 2.

Résultats

AS Douanes 0-0 Thiès FC

AS Kaffrine 0- 0 Stade de Mbour

Diambars 0-0 AS Saloum

