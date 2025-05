Le Président de la République a montré sa fierté après le nouveau sacre des Lions de la Plage en Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer.

Huitième titre de CAN Beach Soccer, c’est inédit ! L’équipe nationale du Sénégal a ramené la barre très haute encore une fois. Vainqueur facile en finale ce samedi contre la Mauritanie, la bande à Al Seyni Ndiaye poursuit son hégémonie dans le continent africain avec ce cinquième trophée de suite.

Une performance qui n’a pas laissé le Président Diomaye Faye indifférent. Le premier des sénégalais s’est félicité de ce titre qui est d’ailleurs le premier remporté sous son magistère.

« Félicitations aux Lions du Beach Soccer pour ce 8ᵉ titre de champion d’Afrique et le 5ᵉ sacre consécutif. Vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination. Nous sommes fiers de vous » a-t-il réagi sur le réseau social X.

Félicitations aux Lions du Beach Soccer pour ce 8ᵉ titre de champion d’Afrique et le 5ᵉ sacre consécutif. Vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination. Nous sommes fiers de vous ! 🇸🇳🏆 #Champions pic.twitter.com/SWiTsN5Ftm — Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye) October 26, 2024

