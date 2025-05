Alors qu’il effectuait son retour après un mois d’absence pour une blessure à la cheville, Edouard Mendy a vécu une soirée bien frustrante avec Al-Ahli ce vendredi. Le portier sénégalais est sorti blessé contre Al-Akhdood, lors de la 8e journée de Saudi Pro League.

Absent depuis un mois et donc lors des cinq derniers matchs d’Al-Ahli et des deux derniers rendez-vous avec l’Equipe Nationale du Sénégal, Edouard Mendy (32 ans) effectuait son retour à la compétition ce vendredi 26 octobre. Titularisé par son entraîneur Matthias Jaissle pour la réception d’Al-Okhdood (1-1) pour la 8e journée du Championnat d’Arabie saoudite, l’ancien portier de Chelsea et du stade Rennais n’a pas pu finir la rencontre.

Mendy s’est blessé sur une action bien frustrante. Sur un penalty en faveur de l’équipe adverse juste avant la pause, le champion d’Afrique 2022 pense avoir stoppé la tentative de Saviour Godwin. Sauf qu’il repousse le cuir dans les pieds du milieu de terrain nigérian qui, face à l’inactivité de la défense d’Al-Ahli, se rattrape dans la foulée et marque. Une action qui a visiblement blessé Mendy, resté allongé sur la pelouse après le but concédé.

Visiblement touché aux adducteurs de la cuisse droite, le Sénégalais a dû céder sa place à la fin de la première période, remplacé par Al Sanbi, celui qui a assuré l’intérim à l’absence de Mendy sur les cinq derniers matchs d’Al-Ahli. À la fin du match, l’ancien portier du Stade de Reims a été aperçu boitillant. Son club n’a pas encore communiqué sur l’exactitude de la blessure mais Mendy pourrait repartir à la touche pour quelques matchs.

🎥| ميندي حارس مرمى فريق #الأهلي يغادر الملعب ويبدو متأثرا بالإصابة قبل أقل من أسبوع على ديريي جدة. #الأهلي_الأخدود#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/sSF6QJnhfy — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2024

