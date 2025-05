L’Equipe Nationale U17 du Sénégal a peiné pour prendre le meilleur sur la Gambie (3-1) lors de sa 2e sortie du Tournoi UFOA/A de la catégorie. Les Lionceaux sont quand même qualifiés pour les demi-finales en tant que premiers du groupe A et affronteront le second de la poule B.

Les matches se suivent et se ressemblent pour l’Equipe Nationale cadette du Sénégal lors du Tournoi UFOA/A. Au Stade Lat-Dior de Thies, les Lionceaux ont empoché leur second succès dans la compétition (3-1) battant la Gambie. Comme lors de la victoire face au Liberia (2-1) mardi, les joueurs de Pape Ibrahima Faye étaient partis de fort belle manière, mais l’arrivée fut dure et éprouvante face à des Scorpions piquants. La qualification pour les demi-finales acquise comme premier du groupe, le Sénégal attend de connaître son futur adversaire.

Un but encore très rapide

Une fois n’est pas coutume. Les partenaires de Vincent Gomis, le gardien de but reconduit dans les cages malgré les critiques de son sélectionneur en conférence de presse après le premier match, n’ont pas tardé à faire la différence grâce à leur jeu de transition rapide déjà noté mardi dernier. Trouvé sur une ouverture d’El Hadji Sow, Etienne Mendy adressait un centre en retrait pour Mouhamed Dabo qui plaçait une frappe gagnante après seulement neuf secondes de jeu. Un début de match idéal pour mettre très tôt la pression sur la Gambie.

TOURNOI UFOA/A U17 | Le Sénégal qui ouvre le score face à la Gambie après 9 secondes de jeu 😅 ⚽️ Mouhamed Dabo pic.twitter.com/8SpaP220iF — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) October 25, 2024

Après un quart d’heure à laisser la balle à l’adversaire, sans en subir des conséquences, les Sénégalais repartaient vers l’avant et ramenaient du danger dans le camp adverse. Décalé par Youssou Mané à l’entrée de la surface, Mendy frappait en première intention, mais le portier gambien Mbemba Jammeh captait facilement (19e). Dans la foulée, les Lionceaux obtenaient un penalty suite à une faute d’Ismaila Sonko sur Mouhamed Dabo. El Hadji Cissé transformait tranquillement sa tentative, permettant donc aux Lionceaux de faire le break à la 23e minute de jeu.

Mané met fin au suspense mais la Gambie n’a pas démérité

Piqués au vif, les coéquipiers d’Abdou Wadou Sarr, le capitaine gambien bien sûr, tentaient de réagir avec plus de tranchant. Et si Vincent Gomis parvenait à stopper certaines de leurs molles tentatives (25e, 28e, 32e), les Gambiens ont bien réussi à réduire l’écart avant la pause. Idéalement servi au point de penalty par un Bubacarr Susso qui se défait facilement du marquage sénégalais, Francis Gomez trompait la vigilance de Gomis (2-1, 42e). De quoi donner une seconde période à suspense ? Evidemment Sous la houlette d’un Gomez tranchant et à l’origine des meilleures situations gambiennes, les Scorpions assiégeaient alors le camp sénégalais dès la reprise.

Tout en manquant de conviction sur les phases offensives, les joueurs de Pape Ibrahima Faye se sont également montrés assez fébriles derrière. Et ils auraient pu le payer au prix fort. La Gambie, par l’intermédiaire de Gomez qui récupérait un ballon boxé dans la surface par Vincent Gomis, manquait d’égaliser sur une frappe croisée (48e). Gomez, encore lui, trouvait dans la foulée le petit filet sénégalais sur une lourde frappe venue de la gauche (52e). Il y a aussi eu une alerte sur un bon centre d’Ahmed Kanyi, de la gauche vers la droite, que Bakary Jammeh n’a pas réussi à reprendre malgré son effort (57e). Ou encore le poteau sur un coup-franc d’Ahmed Kanyi (79e).

Tout est bien qui finit bien pour le Sénégal. Si le joli numéro d’Ibrahima Sorry Sow méritait plus qu’une frappe contrée en corner (69e), Youssou Mané mettait fin au suspense en croisant sa frappe suite à un joli travail du côté droit sénégalais (3-1, 86e). L’essentiel est encore au rendez-vous mais la manière tarde à venir. En gagnant, El Hadji Sow et ses coéquipiers sont officiellement qualifiés pour les demi-finales de ce Tournoi UFOA/A U17. Ils sont également assurés de finir premiers du groupe A et d’aller affronter, donc vendredi 1er novembre (15h00 GMT), le deuxième de la poule B, composée du Mali, de la Sierre Leone, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau.

