Deuxième succès de l’équipe du Sénégal féminin de handball en terre Algérienne. Comme lors du premier match, les Lionnes ont encore dominé les Fennecs d’Algérie (30-24) lors de la deuxième rencontre amicale jouée ce vendredi à la Salle Harsha Hassan d’Alger.

Après cette nouvelle victoire dans les préparatifs de la prochaine CAN Féminine de handball, Soda Cissé et ses partenaires ont reçu deux sur deux. Bien que cette fois-ci l’écart n’ait pas été trop important, le Sénégal a néanmoins réussi à assurer l’essentiel face à une équipe algérienne qui souhaitait se venger. Le score à la mi-temps est de 15-13 en faveur des Lionnes.

Au des vestiaires, les filles de Yacine Messaoudi ont continué à s’accrocher et ont réussi à conserver leur avantage de deux buts acquis à la pause. Après une excellente maîtrise, le Sénégal réussira à remporter la seconde manche (15-11) afin de sceller sa victoire après celle de mercredi. Les Lionnes terminent ainsi leur stage à Alger de la meilleure façon possible avant les phases finales de la 26e CAN féminine, où les deux équipes se rencontreront car elles sont dans la même poule.

Wiwsport.com