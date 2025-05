La CAF a révélé sa liste des nommés pour le ballon d’or africain 2024, mais plusieurs grands talents, pourtant auteurs de performances exceptionnelles cette saison, manquent à l’appel. Entre surprises et incompréhensions, retour sur ces absences qui interrogent.

La liste des nommés pour le Ballon d’Or africain 2024, dévoilée par la CAF, a surpris plus d’un en laissant de côté plusieurs figures majeures du football africain. Parmi elles, Nicolas Jackson, l’attaquant sénégalais qui a marqué les esprits dès sa première saison avec Chelsea. Auteur de 16 buts en Premier League, il a réussi à s’imposer dans un championnat ultra-compétitif. Sa non-sélection laisse perplexe, tant il a su marquer les filets anglais.

D’autres noms, tout aussi marquants, sont également restés en marge. Mohamed Salah, devenu cette année le meilleur buteur africain de tous les temps en Ligue des champions, a illuminé les stades d’Angleterre. Sans trophée collectif à son actif cette saison, la CAF a apparemment choisi de ne pas le récompenser. Pierre-Emerick Aubameyang, malgré une saison prolifique avec l’OM, a lui aussi vu ses efforts écartés. Avec 30 réalisations cette année et un rôle de leader en Ligue Europa, il a prouvé qu’il reste un des meilleurs attaquants du continent, mais cela n’aura visiblement pas suffi.

De même, le Marocain Brahim Diaz a joué un rôle précieux dans les triomphes du Real Madrid, remportant un doublé championnat-Ligue des champions, en plus de la Supercoupe d’Europe. Pourtant, son absence de la sélection s’explique peut-être par le fait qu’il n’a obtenu la nationalité sportive marocaine qu’en mars dernier. Victor Boniface, de son côté, a mené le Bayer Leverkusen à un doublé historique en Allemagne et réalisé un début de saison exceptionnel, mais son absence à la CAN, en raison de blessures, pourrait avoir joué en sa défaveur. Enfin, des joueurs comme Sébastien Haller, qui a surmonté des obstacles de santé pour briller avec la Côte d’Ivoire, ou encore Ayoub El Kaabi, auteur d’une saison mémorable avec l’Olympiakos, semblent avoir été écartés pour des raisons qui échappent encore aux supporters.

wiwsport.com