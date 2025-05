C’était une demi-finale aux airs de retrouvailles entre les Lions et les Pharaons, ce jeudi. Le Sénégal a pris le dessus sur le pays organisateur, faisant respecter son statut de tenant du titre. Au terme de cette rencontre, le sélectionneur des Lions a donné son impression sur la victoire de ses hommes non sans louer leur abnégation et leur concentration.

« Nous rendons grâce à Dieu et le remercions pour cette victoire. Le plus important c’était de finir avec une victoire et par la grâce de Dieu nous avons gagné l’Égypte. Ce n’était pas évident et c’était un match serré mais encore une fois les joueurs étaient concentrés et déterminés à remporter ce match. L’Égypte n’a pas démérité et vous voyez que le match était très difficile. Il fallait rester costauds et avoir un bon mental. Au début du championnat, il y avait beaucoup mais là nous sommes montés en puissance. Je pense que les critiques nous ont servi de leçons. Je pense que nous allons aborder sereinement la finale contre la Mauritanie », a réagi le coach des Lions, Ngalla Sylla au sortir de la demi-finale contre l’Égypte.

Pour rappel, le Sénégal retrouvera son bourreau en match d’ouverture de cette édition, la Mauritanie, en finale. Ce sera samedi prochain à partir de 12H30 Gmt. Ce sera la huitième finale de rang pour le Sénégal en finale de CAN. Les Lions ont pour objectif de remporter leur 5e titre d’affilée.

wiwsport.com