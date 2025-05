Présent au Stade Lat-Dior de Thies ce mardi, le staff de l’Equipe Nationale guinéenne des moins de 17 ans s’est prononcé sur la disqualification du Syli National cadet du Tournoi UFOA/A U17 pour fraude sur l’âge. La FEGUIFOOT a saisi le TAS.

La mésaventure guinéenne… Alors qu’elle est présente au Sénégal depuis plusieurs jours en marge du Tournoi UFOA/A des moins de 17 ans qui se dispute actuellement à Thies, l’Equipe Nationale de la Guinée ne va finalement pas jouer la compétition. C’est simple, le Syli National cadet a été disqualifié par l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA A) pour fraude sur l’âge, après que des joueurs ont échoué aux tests IRM. Une décision qui passe mal pour les Guinéens qui ont quand même fait le déplacement au Stade Lat-Dior ce mardi.

Présent en tribunes avec toute son équipe, le sélectionneur adjoint de la Guinée, Ali Badara Cissé, est revenu, au micro de Wiwsport, sur cette situation. « Franchement, c’est une décision qui nous a épaté dans la mesure où nous sommes arrivés au Sénégal depuis le 7 octobre pour passer les tests IRM afin qu’on puisse éviter tout problème de fraude sur l’âge », avance-t-il. « On sait que l’IRM ne fait que montrer le développement des cartilages. L’IRM ne peut pas, avec n’importe quel laboratoire au monde, déterminer avec exactitude l’âge réel d’un enfant. Donc pour nous mettre à l’abris, on est venu dans un cabinet spécialisé avec le médecin de la CAF, lui-même, pour qu’on puisse faire le test. A l’issue ce test, 13 joueurs avaient été déclarés inéligibles et 19 éligibles. Amara Keita, qui a été meilleur joueur et meilleur buteur du dernier Tournoi U15, a été déclaré inéligible. Aujourd’hui, ce sont ses amis sénégalais qui jouent. »

Et d’ajouter en révélant que la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) a déposé un recours sur l’affaire au niveau du TAS. « On ne lâche pas prise, on va continuer et on va saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin que nous soyons rétablis dans le droit. On ne peut pas continuer à faire de la fausseté et les magouilles pour nous éliminer. C’est notre poule qui joue aujourd’hui (mardi). Dans des conditions normales, notre premier match devait être contre la Gambie, mais on a imaginé deux jumeaux qui sont nés le même jour, on fait passer un, on dit que l’autre a dépassé (l’âge requis). C’est pour vous dire combien de fois il n’y a pas de cohérence, il y a des imperfections. Mais, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. On se remet à la volonté divine, mais on ne va pas lâcher prise. On a fait appel (au TAS) et on attend. »

wiwsport.com