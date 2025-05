C’est bientôt la fin de cette compétition qui se déroule à Kinshasa. Lors de la quatrième journée des Championnats d’Afrique de boxe, le Sénégal n’a réussi qu’un seul combat.

C’était le début des demi-finales au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et notons qu’avant cette étape, 5 boxeurs sénégalais étaient déjà éliminés sur un effectif de 12 Lions dans la tanière à Kinshasa.

Maimouna Ndong (66kg) et Khadidiatou Cissé (+81kg) ont perdu au point face aux pugilistes marocaine et camerounaise. De même que Serigne Abdou Mbacké Diop, battu par un boxeur Congolais, Ngollo Ngassay Cheril.

Mouhamed Abdallah Diallo qui concourrait dans la catégorie des 67 kg a remporté son combat en se hissant à la finale. Il a battu Zoel Amène de l’île Maurice. C’est la deuxième qualification en finale du Sénégal après celle de Awa Cheikh Mbaye dans la catégorie des 70kg.

Ce soir, des demi-finales se poursuivent. Karamba Kébé (92kg) et Idrissa Gueye (63,5kg) seront en lice. Le Sénégal espère réussir un meilleur classement à la fin de la compétition. « On y travaille, on a mis en place des stratégies. On va y travailler davantage pour ramener le maximum de médailles et surtout l’or » a fait savoir le directeur technique national, Malick Niang.

