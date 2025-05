Le sélectionneur de l’Equipe Nationale U17 du Sénégal est revenu sur la victoire des Lionceaux face au Liberia pour leur premier match dans le Tournoi UFOA/A à Thies.

Sur la victoire et la fin de match difficile de l’équipe

C’est une victoire difficilement acquise dans les dernières minutes. On peut dire que c’est un match à deux visages. La première mi-temps a été bonne, l’adversaire a souffert de notre organisation, surtout sur le plan défensif. On les a cherchés haut, et cela nous a valu deux buts. L’entraîneur adverse a peut-être bien analysé notre jeu pour la seconde période. Mais ce sont des choses qu’on va corriger, surtout pour des joueurs en formation. On n’est pas toujours obligé de faire des résultats. On est plus dans le développement et la formation des jeunes.

Sur le discours pour les joueurs à la fin du match ?

Le discours pour les joueurs n’a pas été tendre après ce match. Avant le match, on parlait de complexe de supériorité que nous ne devons pas avoir. Partout dans le monde ça joue, les autres nations se forment aussi. Je ne suis pas là pour être l’avocat des joueurs, mais peut-être qu’ils ont fourni beaucoup d’efforts en première période. Nous n’étions pas seul sur le terrain. L’adversaire est revenu comme une bête blessée. Ce n’est pas une faiblesse pour nous, mais on a été dominé par en deuxième mi-temps. Néanmoins, c’est nous qui avons gagné. C’est vrai, on était attendus et on pouvait mettre quatre buts en première période. Mais je ne crache pas sur la victoire. Ce n’est pas parce que nous sommes le Sénégal qu’on doit toujours gagner avec de larges scores. Une victoire reste une victoire.

Sur les ambitions dans ce Tournoi

Notre objectif est désormais de gagner le match contre la Gambie. Vous n’ignorez pas que cette équipe est championne d’Afrique en titre, mais ce cycle est terminé, on a repris avec de jeunes joueurs. Il n’y a pas un seul joueur qui était sur le terrain et qui était déjà dans l’équipe l’année dernière. L’équipe a changé, mais elle reste ambitieuse. On veut se qualifier encore pour la coupe d’Afrique, c’est notre objectif principal. Mais il faudra d’abord passer par la Gambie ce vendredi.

Sur la performance du gardien Victor Gomis

On a eu des inquiétudes avec lui, il était un peu hésitant avec les passes. Dans l’ensemble de son match, il y a eu beaucoup de moments d’hésitation et de lenteur. Cela a permis au Libéria de s’installer dans notre propre camp. Techniquement on n’a pas été bon en deuxième période, mais tout cela, c’est du travail. On va rapidement se remobiliser et recommencer le travail.

