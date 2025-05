Le ministre des Sports s’est prononcé sur la nomination du président du CNG. Elle a annoncé détenir une shortlist d’où sortira le prochain patron de la lutte sénégalaise.

L’arène sénégalaise est suspendue à la décision du ministre des Sports Khady Diène Gaye qui doit nommer le prochain président du CNG. Mais après deux concertations avec les associations du monde de la lutte, le choix n’est pas encore fait. Mercredi dernier au siège du ministère des sports, un vote avait été initié pour permettre aux acteurs de la lutte de se prononcer sur le profil idéal pour succéder à Bira Sène.

Mais cela n’a fait que diviser davantage l’arène qui est partagée entre Malick Ngom, Bira Sène et dans une moindre mesure Bécaye Mbaye.

Abordant le sujet sur 2ATV, Khady Diène Gaye a confirmé qu’aucune décision n’avait encore été prise malgré les rumeurs sur la nomination de Malick Ngom.

« J’ai appelé à une concertation car quand on doit prendre une décision pour quelqu’un, on doit le consulter. Je pouvais prendre une décision sans concerter les acteurs de la lutte car la loi me le permet. Mais j’ai décidé d’avoir une approche inclusive (…) Aucune nomination n’a encore eu lieu. Nous sommes dans la phase de dépouillement des votes et nous avons une shortlist. Au moment opportun, je prendrai mes responsabilités en se basant sur la réglementation ».

Wiwsport.com