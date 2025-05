Grosse mésaventure dans le Tournoi UFOA/A U17. Alors que la compétition s’apprêtait à démarrer ce dimanche après-midi, à Thies, son calendrier a finalement été réaménagé. La faute ? Trois nations participantes, à savoir la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone, ont été disqualifiées pour fraude sur l’âge.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a frappé fort, très fort. À peine quelques petites heures avant le démarrage du Tournoi UFOA/17, prévu du 20 octobre au 3 novembre entre Thies et Diamniadio, avec un Sénégal – Liberia à 15h00 GMT, l’instance faitière du football africain, à travers sa branche zonale, a sorti un communiqué indiquant le réaménagement du calendrier de la compétition. Pour cause, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont fraudé sur l’âge de leurs joueurs et ont donc été expulsés du tournoi.

La compétition en poule unique

« La commission d’organisation du Tournoi UFOA/A U17 Sénégal 2024 informe l’opinion publique que l’équipe médicale de la CAF lui a été notifié les résultats des tests. I.R.M. des équipes participants au tournoi éliminatoires de la CAN U17 de l’UFOA/A. Les tests I.R.M. réalisées, révèlent que trois équipes ont dépassé le nombre de joueurs inéligibles. Ainsi, la nouvelle règle prévue à l’article 27.4 du règlement de la coupe d’Afrique, des Nations U17 sera appliquer à ses sélections nationales U17 », lit-on dans un communiqué.

Et de poursuivre : « Par conséquent, les sélections nationales U17 de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone sont disqualifiées du tournoi éliminatoire de la CAN U17 de l’UFOA/A (Édition 2024). La nouvelle formule du tournoi regroupera le Sénégal, la Gambie, le Libéria, le Mali et la Mauritanie, en poule unique. Le calendrier réaménagé du tournoi sera rendu public dans les plus brefs délais et la compétition démarre demain lundi 21 octobre 2024 ». De quoi mettre fin définitivement aux fraudes sur l’âge ?

