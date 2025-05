La Ligue 2 a débuté ce samedi avec quatre rencontres au programme. AS Kaffrine et Niarry Tally ont marqué leurs premiers points.

La saison 2024-2025 a débuté par le choc des promus entre AS Bambey et AS Kaffrine. Cette rencontre a ainsi tourné à l’avantage de l’AS Kaffrine qui s’est largement imposée 4-1. De son côté, Niarry Tally a suivi la même dynamique en remportant une large victoire devant Amitié FC (3-0).

Pour sa première saison en Ligue 2, Essamay FC a tenu en échec l’AS Douanes alors que l’ASC Cambèréne et RS Yoff se sont quittés dos à dos.

Résultats

Niarry Tally 3-0 Amitié FC

Essamay FC 1-1 AS Douanes

AS Camberène 0-0 RS Yoff

AS Bambey 1-4 AS Kaffrine

Wiwsport.com