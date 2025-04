L’entraîneur des Aigles de la Médina, Cheikh Oumar Diouf, a réagi, via Wiwsport, sur le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Champions, où son équipe devra affronter l’ASFAR (Maroc), le TP Mazembe (RD Congo) et l’UWC Ladies FC (Afrique du Sud).

Quelle est votre première impression après tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions ?

C’est un sentiment de satisfaction d’être présent dans ce tirage au sort. C’est un travail acharné. On est le petit poucet, donc on y va pour apprendre, comme c’était le cas lors du tournoi de qualification. Mais on essaiera de trouver des portes pour réaliser quelque chose. S’il y a possibilité de faire quelque chose, on ira à fond.

Un de vos adversaires sera l’ASFAR du Maroc, une des équipes favorites de la compétition ?

Nous sommes conscients qu’elles viendront pour emporter la compétition. C’est une grande équipe. Elles sont habituées à jouer cette compétition, contrairement à nous qui seront à notre première participation. On est calme, mais on essaiera de faire de bons résultats.

Et puis il y aura le TP Mazembe (RD Congo) et l’UWC Ladies F.C (Afrique du Sud)…

Le TP Mazembe est une grande équipe, qui vient dans un grand pays de football féminin. C’est le cas aussi avec l’UWC Ladies F.C. Mais, je répète encore, nous sommes le petit poucet du tournoi, presque toutes les autres équipes qui maîtrisent la compétition. On est conscient que ce sera très difficile, mais on fera de notre mieux pour faire quelque chose. On ne nous attendait pas lors du tournoi de qualification, pourtant on était sûr qu’on pouvait réaliser de belles choses.

Pour cette Ligue des Champions, on croit aussi en nos chances de pouvoir se qualifier pour le second tour. On a l’effectif pour y arriver. On a des internationales, des joueuses qui commencent à avoir l’expérience des grandes compétitions et qui comprennent le football de haut niveau. On va mettre toutes nos forces en notre faveur pour réaliser quelque chose.

Concrètement, quel est votre objectif dans cette compétition ?

Notre objectif est vraiment de passer les poules et se qualifier pour les demi-finales. C’est vrai qu’on y va pour apprendre, je répète, mais on est aussi ambitieux.

Qu’en est-il de votre préparation ?

On est en regroupement depuis deux semaines. On est en train de travailler, notamment avec le préparateur physique et l’entraîneur adjoint qui font un travail extraordinaire en ce sens. Les filles savent ce qui leur attend. On n’y va pas pour faire du tourisme. On y va pour essayer de vraiment gagner quelque chose, notamment pour se qualifier pour le dernier carré.

